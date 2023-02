Accident de travail mortel à Saguenay

Un homme d’une trentaine d’années a perdu la vie mercredi à la suite d’un accident de travail survenu au Centre des technologies de l'Aluminium, tout près de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

«Vers environ 14h45, on a reçu un appel comme quoi quelqu'un avait eu un accident de travail. À l'arrivée des premiers paramédics, les policiers étaient déjà sur place et tentaient déjà de faire des manœuvres de réanimation», a raconté Mathieu Boulianne, paramédic et superviseur à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ).

«Les policiers sont arrivés rapidement. Ils ont pris la relève des gens en place qui étaient déjà en train de faire des manœuvres de réanimation», a ajouté Luc Tardif, porte-parole du Service de Police de Saguenay.

Les ambulanciers ont ensuite pris le relais, mais le décès de la victime a rapidement été constaté sur place.

«Les soins avancés qu'on a depuis peu dans la région se sont déplacés aussi. Ils ont constaté la même chose que les premiers paramédics sur les lieux, qu'il n'y avait malheureusement rien à faire», a dit le superviseur de la CTAQ.

Selon le Service de Police de Saguenay, le travailleur aurait été écrasé par de la machinerie qu'il transportait au moment des faits.

«Il y a des gens qui pourront en savoir plus sur les circonstances de l'accident au niveau de la santé et de la sécurité au travail», a expliqué M. Tardif.

Soutien psychologique

Le drapeau du Canada devant l'édifice a été mis en berne. Dans une communication écrite, le Conseil national de recherches du Canada a mentionné que les proches ont été avisés et a adressé ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du défunt.

Le Centre des technologies de l'Aluminium se trouve sur le territoire de l'UQAC. Selon l'établissement, aucun étudiant ne se trouvait sur place au moment du drame. Toutefois, quelques employés ont malheureusement assisté à la scène.

«On a eu un deuxième véhicule d'affecter pour justement regarder ces gens-là, si tout était correct au niveau de l'état de choc, ce qu'il y avait à faire pour les soins de santé», a indiqué M. Boulianne.

Un soutien psychologique leur sera offert, a-t-il précisé. «Le CIUSSS a été appelé pour déployer des travailleuses sociales sur les lieux pour que les gens soient pris en charge parce que ce sont des événements qui arrivent très rarement. Quand ça arrive à un collègue, ça peut être des choses un peu troublantes», a-t-il expliqué.

Enquête en cours

Le Conseil national de recherches du Canada a dit collaborer avec les autorités locales de Saguenay dans le cadre de l'enquête sur cet accident.

«Il y a un travail de questionnement qui s'est fait sur les lieux, pour arriver rapidement à la conclusion qu'il n'y avait aucune thèse criminelle d'envisagée dans cet événement-là», a conclu M. Tardif.

Puisque l’établissement relève du fédéral, l'enquête sera confiée au programme du travail du Canada, qui est un équivalent canadien de la CNESST. Il travaillera de pair avec le coroner pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame.