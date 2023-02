Alerte au blizzard et conditions météo difficiles: les États-Unis paralysés

Une autre journée de rudes conditions hivernales, jeudi, a suscité la colère des voyageurs aériens à travers les États-Unis, avec plus de 1000 vols annulés et des milliers d'autres retardés par des tempêtes de neige.

• À lire aussi: EN VIDÉO | Il évite le pire lors d’un contrôle sur une autoroute

• À lire aussi: Le Québec pris sous un dôme d’air glacial

Dès 16h (heure de l’Est), plus de 1000 départs d'avions ont été annulés et près de 4000 autres retardés aux États-Unis, selon le site de repérage de vols FlightAware.

Ces perturbations surviennent un jour après que plus de 1700 appareils ont été cloués au sol et plus de 7000 autres départs reportés.

Getty Images via AFP

Les blizzards, les précipitations de neige et la glace ont frappé une vaste bande de l'ouest et du nord des États-Unis, s'étendant de la Californie à la Nouvelle-Angleterre, puis une grande partie du Midwest a subi des chutes de neige abondantes.

De la neige était même visible près de l'imposante enseigne de Hollywood, à Los Angeles.

Plus de 60 millions de personnes étaient en veille d'alerte météorologique, tôt jeudi.

L'aéroport international de St. Paul, dans le Minnesota, a été le plus touché avec plus de 130 départs et environ 100 arrivées radiées.

Getty Images via AFP

Delta a été le transporteur le plus touché, représentant plus de 200 des annulations globales et plus de 450 retards.

Plus de 60 millions de personnes étaient sous alerte météorologique hivernale de l'ouest vers le nord des plaines, la région des Grands Lacs, New York et la Nouvelle-Angleterre.

Près d'un million de foyers et d'entreprises n’ont pas d’électricité, principalement dans le Michigan – frappé en partie par la pluie verglaçante et la glace qui ont endommagé les fils électriques et les arbres – ainsi que d'autres parties du Midwest, selon le site PowerOutage.us.