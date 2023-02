Avez-vous vu ce charmant individu?

WANTED: Michael STAMATAKOS, 31 y/o, 5’5”, 110lb, brown hair, brown eyes, multiple tattoos. Known to frequent #Toronto. Any information, please contact Crime Stoppers 1-800-222-8477, the Provincial ROPE Squad Main Office at 416-808-5900 or 1-866-870-7673, or 911. ^nk @OPP_HSD pic.twitter.com/NLBFQgpwSr