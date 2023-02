Cancer du rein: des chercheurs montréalais permettent une avancée

Dix ans de recherches et plus de 900 échantillons traités: une étude sur le cancer du rein réalisée notamment par des chercheurs de Montréal permettrait d’évaluer plus précisément les risques de récidive en observant les mutations de la tumeur.

C’est du moins ce qui ressort d’une recherche internationale menée par 44 chercheurs – dont plusieurs en provenance de l’Université McGill –, échelonnée sur plus de dix ans.

Les chercheurs ont ainsi déterminé que l’étude des mutations présentes dans une tumeur rénale cancéreuse retirée par voie chirurgicale pourrait permettre d’évaluer plus précisément le risque de récidive chez un patient.

Car chaque année, ce sont plus de 400 000 individus qui reçoivent un diagnostic de cancer du rein dans le monde, dont 8 100 au Canada et 81 800 aux États-Unis, a indiqué l’université montréalaise dans un communiqué.

«Nos travaux révèlent que nous pourrions peut-être mieux évaluer le risque individuel en étudiant les mutations génétiques présentes dans les tissus cancéreux», a souligné Yasser Riazalhosseini, chef de l’unité Génomique du cancer à l’Institut de médecine génomique Victor-Phillip-Dahdaleh de l’Université McGill.

Au cours de l’étude, les chercheurs ont examiné plus de 900 échantillons, en suivant chacun des patients pour déterminer s’il y avait mutations, et si oui, dans lequel des gènes définis. Puis, ils ont comparé les données avec les récidives.

Ainsi, on pourrait «facilement» analyser les mutations en séquençant l’ADN des patients atteint d’un cancer du rein, une procédure déjà effectuée dans d’autres types de cancers, a précisé le Dr Riazalhosseini.

Cela permettrait d’éviter de lourds traitements pour ceux qui n’en ont pas besoin. À l’heure actuelle, les médecins traitants se basent sur la taille de la tumeur et son agressivité apparente à l’examen microscopique.

«Il est très important d’établir avec précision le risque de récidive du cancer. Cette information [...] nous permet de déterminer si l’immunothérapie est indiquée. Ce traitement s’est récemment montré efficace pour la réduction du risque de récidive, mais il n’est pas dénué d’effets indésirables. Actuellement, il y a un risque de traitement excessif», a expliqué le Dr Naveen Vasudev, professeur agrégé et consultant bénévole en oncologie médicale à l’Institut de recherche médicale de l’Université de Leeds.