Des centres de jour fermés pendant deux mois cet été

Les modulations de services, présentées mercredi lors du plan de contingence estivale du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, ne touchent pas seulement que le secteur hospitalier, mais aussi les centres de jours pour personnes atteintes de déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme (TSA) qui fermeront partiellement durant deux mois cet été, soit un mois de plus que l'an dernier.

Les centres de jours accueillent près de 500 usagers. Ils sont destinés aux personnes de 21 ans et plus atteintes de déficience intellectuelle ou de TSA. Des plateaux de travail et des activités de réadaptation y sont offerts.

Ces fermetures partielles, qui touchent l’ensemble des centres d’activités, auront lieu du 25 juin au 19 août 2023.

«C’est malheureux et inquiétant. C’est un choix que le CIUSSS fait dans le but de maintenir d’autres services, exemple dans les résidences à assistance continue où des gens vivent là. C’est une problématique de rétention et d’attraction de personnel. Il faudra des changements massifs maintenant», croit Danny Roulx, représentant national à l’APTS Estrie.

Des intervenants s'inquiètent des impacts sur les usagers et leurs familles.

«Chaque fois qu’il y a fermeture de service, il y a un impact sur les familles. Ces familles ont aussi souvent un travail. [...] Si leur enfant est à la maison, ça va nécessiter que quelqu’un soit à la maison avec lui», a ajouté Danny Roulx.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS tient cependant à se faire rassurant.

«On doit moduler nos activités pour permettre à nos employés d’avoir une période de vacances. Habituellement, on fermait complètement pendant quatre semaines. Cet été, on a décidé de moduler nos services sur une période de huit semaines. Toutefois, ce sera une fermeture qui sera partielle, c’est-à-dire que certains services seront tout de même en activité. On va prendre le temps de bien analyser quels services devront rester ouverts», a expliqué Julie Pearson, directrice adjointe à la Direction du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en trouble du spectre de l'autisme.

Le CIUSSS précise que tous les usagers concernés seront contactés personnellement pour évaluer leurs besoins de soutien, pour ainsi offrir des services personnalisés.