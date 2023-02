Des réfugiés ukrainiens bien intégrés sur le marché du travail

Une entreprise de Saint-Apollinaire emploie trois Ukrainiens qui sont venus s’installer avec leurs familles dans la petite municipalité de Chaudière-Appalaches, après avoir fui leur pays en guerre.

Il s’agit d’une première expérience avec des travailleurs étrangers pour Artik portes et fenêtres.

« L’intégration s’est très bien passée. Ça s’est fait graduellement. Le premier est arrivé ici à la mi-novembre et il s’est greffé depuis ce temps-là deux autres travailleurs et on en attend un quatrième dès le début de la semaine prochaine », a expliqué le directeur général de la compagnie, Jocelyn Bergeron.

Bien que la langue représente un obstacle, alors que la plupart d’entre eux ne parlent que le russe ou quelques mots d’anglais, les applications de traduction disponibles sur les téléphones intelligents viennent au secours des travailleurs.

« On réussit toujours à se comprendre, il suffit juste de prendre un peu de temps », a mentionné Yves Jean, un employé de l’usine.

À 45 ans, Russlan Nina a quitté son village ukrainien, situé à 40 kilomètres de la Russie, il y a un an. Maintenant installé à Saint-Apollinaire, il travaille pour l’entreprise de portes et fenêtres depuis quelques mois.

« J’aime vraiment ça ici. C’est une très belle ville, agréable. J’aime vraiment l’équipe au travail ici. »

Son collègue, Sergei Marchyshyn, apprécie également la chance qui lui a été offerte par la compagnie.

« C’est très bien », a-t-il lancé en français. « Les gens, le directeur, le travail, c’est très bien! »

Le père de deux enfants est arrivé au Québec en septembre dernier avec sa famille, après avoir quitté son village situé près de la frontière polonaise. Il se dit très heureux et reconnaissant envers les Québécois de si bien les accueillir.

L’expérience est aussi très concluante pour l’usine.

« On en est très fier », a souligné M. Bergeron. « Je pense que c’est gagnant-gagnant de la part des deux parties. De pouvoir offrir un emploi à ces gens-là et, pour nous, de notre côté, on comble un besoin, on connaît la pénurie de main-d’œuvre dans la région ici particulièrement. »

Leur présence semble également appréciée de leurs collègues.

« Ils sont très travaillants, très compréhensifs et très habiles », a indiqué M. Jean.

- Avec les informations de Sébastien Dubois, TVA Nouvelles