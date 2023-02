Élu avec une avance de 11 voix dans Christ-Roi: pas de recomptage à Lévis

Le parti politique du maire Gilles Lehouillier ne demandera pas de recomptage malgré la victoire très serrée du candidat de l'opposition de Repensons Lévis dans l'élection partielle de dimanche dans le district de Christ-Roi.

«Nous avons examiné nos options et on ne demandera pas de recomptage», a confirmé Alexandre Boudreau-Forgues, attaché de presse du maire Lehouillier, jeudi matin, au Journal.

Dimanche soir, Alexandre Fallu, candidat de Repensons Lévis, a causé la surprise en devançant son adversaire Pascal Brulotte de seulement 11 voix.

Photo Le Journal

Même si Lévis Force 10, le parti politique du maire, jouit toujours d'une majorité confortable au conseil municipal, Repensons Lévis compte désormais deux élus. La dynamique risque de changer à l’hôtel de ville puisque l’opposition pourra désormais forcer le vote sur ses avis de proposition qui ne pourront plus être rejetés sans aucune forme de débat ou d’analyse.

Alexandre Fallu pourra seconder les propositions de son collègue du district Saint-Étienne Serge Bonin et vice-versa. «C’est un assez gros gain au niveau démocratique», se réjouit le nouvel élu, confirmé dans ses fonctions jeudi matin. La date de son assermentation n’est toutefois pas encore connue.

«On était confiants»

Même s’il reconnaît que sa victoire a pu causer la surprise, M. Fallu n’a jamais cru une seule seconde que son élection pourrait être renversée, malgré le faible écart avec son opposant. Il n’avait eu aucun écho d’une quelconque irrégularité lors du dépouillement des votes.

«Nous, on donnait à (Lévis Force 10) entièrement le droit au recomptage, on est pour la démocratie. Mais on était confiants par rapport à ce résultat-là. Ça vient juste confirmer ce qu’on pensait déjà dimanche. On était prêts à entamer le travail», a-t-il commenté en entrevue.

Cette élection partielle dans Christ-Roi avait dû être déclenchée à la suite de la démission d’Andrée Kronström en octobre dernier, moins d’un an après les élections. Elle avait été forcée de choisir entre son rôle de conseillère municipale et sa profession de coroner, en raison de changements législatifs.

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée