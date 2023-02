EN VIDÉO | L'arrestation du meurtrier présumé d’un journaliste et d’une fillette de 9 ans rendue publique

La police de l’État de la Floride aux États-Unis a publié des images montrant l’arrestation du jeune homme de 19 ans soupçonné d’avoir tué trois personnes mercredi, dont un journaliste et une fillette de 9 ans.

«Laissez-moi partir!», crie frénétiquement Keith Moses alors que les policiers du comté d’Orange le menottent.

«Je ne peux pas respirer!», peut-on ensuite l’entendre crier à plusieurs reprises, alors que les policiers le maintiennent au sol.

Alors que M. Moses continue de supplier les agents de police, on peut voir ces derniers récupérer une arme dans sa jambe de pantalon.

«C'est encore chaud», dit l'un d'eux après avoir récupéré l'arme.

Keith Moses, âgé 19 ans, voyageait en voiture avec son cousin et une connaissance de 38 ans nommée Nathacha Augustin mercredi matin dans le quartier de Pine Hills à Orlando lorsque la folie meurtrière a commencé.

Les policiers ont déclaré qu'il avait tué Mme Augustin à l'intérieur du véhicule vers 11 heures et qu'il avait ensuite fui la zone.

Quatre heures plus tard, M. Moses est retourné sur les lieux du meurtre de Mme Augustin et a froidement tiré sur les journalistes de Spectrum 13 Dylan Lyons et Jesse Walden, alors qu'ils étaient assis dans une voiture banalisée pour couvrir le premier crime, selon les autorités.

M. Lyons, qui était fiancé et âgé de 24 ans, a été déclaré mort plus tard dans un hôpital local, tandis que M. Walden, un photographe, a survécu à l'attaque et son état s'est amélioré jeudi.

La folie meurtrière s'est poursuivie lorsque Moses a pénétré dans une autre maison située dans une rue voisine et a commencé à tirer sur T'Yonna Major, âgée de 9 ans, et sa mère non identifiée.

L'enfant - décrite comme une gymnaste en herbe pétillante - a succombé à ses blessures dans un hôpital local, tandis que sa mère reste dans un état critique.

Son père, Tokiyo Major, a pleuré sa fille dans une publication GoFundMe déchirant.

«Elle était une lumière pour tous ceux qui la connaissaient», a-t-il écrit. «Elle était tout pour nous. C'était une excellente élève, première de sa classe de CE2 et lisant à un niveau de CM2.»

Le shérif du comté d'Orange, John Mina, n'a pas fourni de motif pour les fusillades de jeudi, et a déclaré que Moses ne parlait pas.

Keith Moses est actuellement accusé de meurtre au second degré lié à la mort de Mme Augustin, et une série d'autres accusations devraient suivre.