EN VIDÉO | Un violent vol de voiture filmé par un témoin

Un vol de voiture particulièrement violent s’est déroulé en plein jour à Milton, en Ontario le 21 février et les policiers sont toujours à la recherche des suspects.

• À lire aussi: EN VIDÉO | Il évite le pire lors d’un contrôle sur une autoroute

La scène choquante a été filmée par Sheraz Mahmood, qui a été témoin des événements mardi matin.

La propriétaire du VUS a littéralement été trainée à l’extérieur de son véhicule et jetée au sol par les assaillants qui se sont enfuis avec son Honda CRV.

Le vol s’est produit devant plusieurs témoins, vers 9h40, rapporte Global News.

La vidéo montre la victime, une femme dans la cinquantaine, assise du côté conducteur avant que deux individus ne percutent le côté de son véhicule, brisent la vitre, ouvrent la portière et la font sortir de force.

La femme a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, mais a été ébranlée par l’incident.

Le CRV a été retrouvé plus tard en journée à Brampton, en Ontario. Les suspects sont toujours en fuite.

Halton police

Les individus étaient arrivés sur place au volant d’un Ford F-250 blanc 2014, qui avait été volé dans la région de Peel le 7 janvier.

Ils auraient commis d’autres crimes avant le vol du CRV.

Ils auraient traversé, au volant de leur camionnette, une clôture d'une école publique ainsi qu’une aire de jeux où se trouvaient des enfants.

Ils ont ensuite été vus en train de conduire de manière erratique peu de temps avant le vol. La police a également tenté de les arrêter, sans succès.

Le même véhicule aurait été impliqué dans deux collisions avec délit de fuite à Milton. Les incidents se sont tous produits dans un court laps de temps, selon la police.

L’un des suspects mesure environ six pieds deux pouces et est mince. Il portait un pull gris, tandis que le second aurait dans la fin de la vingtaine, était rasé de près et portant un chandail à capuche de couleur foncée.