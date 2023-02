Guerre en Ukraine: le Québec aux prises avec les impacts de la crise de la chaîne d’approvisionnements

La guerre en Ukraine fêtera son triste anniversaire demain, et le conflit aura semé des impacts économiques qui se sont fait sentir chez nous dans l’Est-du-Québec, surtout pour les producteurs agricoles.

L’invasion russe a complètement chamboulé les chaînes d’approvisionnement, principalement les producteurs agricoles. On en dénote deux raisons principales: la première est que l’Ukraine est l’un des plus gros exportateurs de grains au monde. Avec le conflit, l’offre a chuté drastiquement, mais la demande est demeurée sensiblement la même, ce qui fait en sorte que les prix ont explosé. Dans certains cas, on parle d’une augmentation de 30 %.

La deuxième raison est reliée avec l’importation de fertilisants russes. Ottawa impose une surtaxe de 35 % sur l’importation des engrais de la Russie. Plusieurs producteurs n’ont pas de marge de profits, plusieurs sont même déficitaires. Une partie de la facture est donc refilée aux consommateurs.

Des experts sont toutefois optimistes. Certains croient que les marchés devraient s'équilibrer au courant de l’année 2023. Mais des producteurs demandent tout de même une aide gouvernementale pour les aider à joindre les deux bouts.

«Je pense que le réseau de commercialisation des intrants s'est ajusté, et le marché mondial des engrais est tranquillement vers la baisse, a souligné Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec. On atténue un petit peu l'effet inflationniste que la guerre en Ukraine a causé dans le monde des intrants».

«L'indexation faite pour le coût de production n'a pas été réajustée en cours avec les différents paliers gouvernementaux. Je voudrais que ça s'ajuste pour qu'on puisse survivre», a ajouté Francis Caouette, président pour l'Est-du-Québec des Producteurs de grains du Québec.