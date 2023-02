Hiver neigeux: des coûts additionnels pour Trois-Rivières

L'hiver exceptionnellement neigeux qu'on connaît a déjà des répercussions financières pour la ville de Trois-Rivières qui n’a d’autre choix que de prendre à son compte les transports de neige non prévus dans certains secteurs.

Un entrepreneur en déneigement sous contrat a déjà commencé à envoyer des factures additionnelles à la ville.

«On est obligé de transporter quelques petites rues qui sont trop serrées pour les gens. Il n'y a plus de place pour mettre la neige. Il faut bien que les voitures circulent dans les rues. On en transporte çà et là. On fait des listes à la ville. Elle nous approuve ça», a indiqué Laurent Turgeon de Cimentier Laviolette.

Dans certaines zones les amoncellements sur les terrains privés, devant les résidences, sont tellement hauts qu'il devient impossible d'y souffler la neige.

«Dans les zones périphériques où normalement on souffle sur les terrains riverains ce n'est plus possible maintenant vu la quantité de neige. Alors on doit partager avec les entrepreneurs le fardeau de cette neige-là et on assume le transport», a expliqué Jean-François Houde, directeur du Service de l'approvisionnement de la ville.

Il en va toutefois autrement dans les premiers quartiers où le transport est déjà prévu par contrat.

Même si les deux sites de neige les plus près sont pratiquement remplis et qu'il faut allonger les distances pour atteindre le site plus au nord, la ville n'offre aucune compensation aux entrepreneurs.

Au moment d’écrire ces lignes, les quantités de neige tombées à Trois-Rivières dépassaient les 260 centimètres soit l'équivalent d'un hiver complet.