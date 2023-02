Inflation: 8 trucs d'expert pour économiser

Avec la montée de l’inflation, il devient essentiel de remanier certaines de nos habitudes de vie afin d’économiser.

Annie Ouellette, éditrice en chef du magazine La Semaine, propose 8 trucs à adopter au quotidien pour épargner notre argent en entrevue à l’émission «À vos affaires».

1 - Utiliser l’application Frigo Magic

Entrez vos ingrédients et l’application vous concocte une recette. Celle-ci est seulement disponible pour iPhone.

2 - Magasiner ses primes automobiles

Il est possible d’économiser jusqu’à 1000 $ au renouvellement d’une prime, mais il faut négocier.

3 - Dégivrer son congélateur

En effet, un congélateur consomme jusqu’à deux fois plus d’énergie s’il y a du givre à l’intérieur.

4 - Crédit d’impôt pour le déneigement

Il faut avoir 70 ans et plus pour bénéficier de ce crédit d’impôt.

5 - Se faire prescrire ses médicaments

Certains médicaments sont disponibles en vente libre dans les pharmacies et vous les payez au plein prix. Par contre, lorsque vous avez une prescription, ces médicaments sont généralement couverts par la RAMQ ou vos assurances privées ou au moins déductibles d’impôts.

6 - Faire venir sa carte de la FADOQ

Cette carte est destinée aux personnes de 50 ans et plus et offre plus de 1000 rabais et privilèges à ses membres.

7 - Vendre ses vieux vêtements

Vinted et Poshmark sont des applications mobiles intéressantes spécialisées dans la vente de vêtements usagés.

Certains vendent aussi des lots de vêtements pour enfants sur Marketplace de Facebook. Il peut être avantageux d'en profiter.

8 - Des subventions pour les couches lavables

Ce ne sont pas toutes les villes qui offrent cette subvention, alors il faut s’informer auprès de la municipalité. Il est toutefois possible d’obtenir jusqu’à 120 $ pour les couches lavables.

Il existe également des subventions pour les produits d’hygiène féminine réutilisables tels que la coupe menstruelle et les serviettes hygiéniques lavables.