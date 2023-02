Inflation: certains épargnants confrontés à des choix difficiles

Il ne reste plus que quelques jours pour cotiser à son REER ou encore à son CELI et dans le contexte économique actuel, certaines personnes sont contraintes de faire des choix.

«Disons qu'on va s'abstenir cette année», «tout est dispendieux, tout a augmenté, alors non, on ne pense pas à ça pour le moment», ont indiqué des Rimouskois à TVA Nouvelles.

Le coût de la vie qui demeure plus élevé comme les augmentations successives des taux d'intérêt empêchent certains épargnants d’investir dans leur retraite.

«On a besoin de tous nos sous à l'heure actuelle pour arriver à joindre les deux bouts», a lancé une dame à TVA Nouvelles.

«On constate que les gens qui cotisaient des plus petits montants des 20, 30, 50 dollars par mois, disons que c'est un montant qui, à cause de l'inflation, a été coupé», a souligné Sébastien Leblanc, conseiller en placements et conseiller principal en gestion de patrimoine chez Banque Nationale.

Dans certaines institutions bancaires, on constate que les cotisations sont tout de même à la hausse.

«Comme dans les cinq dernières années, on remarque une augmentation des cotisations, même si la période est moins facile», a souligné M. Leblanc.

Économistes et conseillers s'entendent pour dire que les effets des taux d'intérêt ne se font pas encore pleinement ressentir.

«Il y a au-dessus de 70% des emprunteurs qui ont des hypothèques à taux fixes, donc ce n'est pas tout le monde qui ressent l'effet des taux d'intérêt, donc peuvent se permettre des cotisations comme dans les dernières années», a-t-il expliqué.

En raison de l'incertitude qui plane sur le marché, les épargnants ont de nombreuses questions.

«Les rendements sur les marchés financiers ont été fortement pénalisés, donc pour les épargnants, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitude en ce moment», a indiqué Lorenzo Tessier-Moreau, économiste principal chez Desjardins.

Les acteurs du milieu financier s'entendent toutefois pour dire que peu importe les difficultés du moment, il est toujours pertinent d'épargner.

«Pour la santé financière, pour la planification de la retraite, la question c'est plus de faire le choix entre quelque chose de plus risqué ou de plus sécuritaire», a souligné M. Tessier-Moreau.

«Dans les périodes d'incertitude historiquement, c'est le bon moment d'investir. Sans se mettre de lunettes roses, on peut penser qu'éventuellement, il y aura un renversement de tendance, mais soyons quand même prudents», a conclu M. Leblanc.

Le 1er mars est la date limite pour cotiser à un REER ou à un CELI pour l'année d'imposition 2022.