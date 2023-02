«J’ai été frappé à quelques reprises à la tête» : les employés de l’Institut Pinel réclament de meilleures conditions de travail

Les employés de l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel manifestent jeudi après-midi pour réclamer de meilleures conditions de travail et ainsi mettre fin à l’exode du personnel.

Le constat est le suivant : départ de 150 employés dans les deux dernières années, ce que le syndicat attribue aux conditions de travail déficientes, notamment, en matière de formation, d’équipement et de salaire.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a suggéré l’implantation d’une prime de rétention de 10% qui a été refusée par la partie patronale.

Olivier Turcotte, agent d’intervention, donne l’exemple d’une situation qu’il a vécue pour illustrer les raisons du mécontentement des employés.

Lors d’une urgence, «le patient nous attend avec tout ce qu’il a dans sa chambre, dit-il. Des CD cassés, des crayons».

«On n’a pas de veste anti-piques, on n’a absolument rien, déplore-t-il, donc on rentre avec le bouclier si la situation nous le permet, si on a le temps. Si c’est trop urgent, on doit rentrer dans la chambre immédiatement.»

«J’ai été frappé à quelques reprises à la tête», se rappelle-t-il.

Marie-Ève Desormeaux, sociothérapeute et présidente du syndicat, raconte une intervention récente au cours de laquelle des intervenants se sont trouvés en fâcheuse position sur l’autoroute.

«On est partis en escorte, deux ISPS, au lieu de trois, alors que trois étaient nécessaires [...] ça a nécessité les forces de l’ordre, mais ça a mis la sécurité du public en danger aussi.»