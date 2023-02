Le Québec pris sous un dôme d’air glacial

Le système dépressionnaire qui affecte la province depuis mercredi a créé un dôme d’air froid qui devrait rester au-dessus du Québec au moins jusqu’à vendredi.

Ce dôme qui emprisonne l’air froid provenant du nord fait chuter les températures et donne lieu à des précipitations de neige.

«[Le système dépressionnaire] rebondit sur le mur, ça apporte de l’air froid. Là, il fait -11oC, -15 oC dans le sud. Avec ces températures, ce qu’on craignait le plus, c’était surtout la poudrerie et des conditions routières», a expliqué Marie-Ève Giguère, météorologue pour Environnement Canada.

À Montréal, le refroidissement éolien pourrait atteindre près de -27 dans la nuit de jeudi à vendredi, et -23 dans la journée de vendredi. Le scénario sera similaire du côté de Québec avec un refroidissement de -22 cette nuit, et -20 vendredi.

Une tempête moins importante que prévu

De plus, la tempête attendue a été moins importante que prévu. «On voyait plus d’accumulation que ce qu’il y a. [...] La neige est passée un peu plus au nord qu’on pensait», a souligné Marie-Ève Giguère.

«Il faut garder en tête qu’il y a quelques autres centimètres qui vont s’ajouter à ça», a-t-elle ajouté.

La météorologue rappelle que le système dépressionnaire va affecter la province «en deux périodes». La première a commencé mercredi soir, et la seconde bordée de neige devrait apporter entre deux et cinq centimètres, selon les secteurs, d’ici vendredi matin.

Pas le temps de ranger la pelle

La fin de semaine s’annonce plus «tranquille», selon Marie-Ève Giguère qui conseille toutefois de garder sa pelle à portée de main en prévision d’une bordée de neige mardi.

«Je pense qu’on va avoir à pelleter à nouveau dans le sud de la province, et l’air froid va aussi continuer.»