Les produits les plus étranges signés Donald Trump

L’ancien président des États-Unis et homme d’affaires controversé, Donald Trump, a breveté et prêté son nom à de multiples compagnies au fil du temps.

• À lire aussi: Élection présidentielle américaine: premier débat républicain en août

• À lire aussi: Vers des inculpations dans l’affaire des interférences présumées du camp Trump à la présidentielle 2020

• À lire aussi: Déraillement en Ohio: Pete Buttigieg regrette de ne pas avoir réagi plus tôt

L’eau embouteillée

L’eau embouteillée n’est qu’une entre elles.

En effet, lors d’une visite en Ohio après le déraillement d’un train, il n’a pas hésité à faire la promotion de sa propre compagnie d’eau embouteillée dans un discours.

Les résidents s'inquétaient alors de consommer l’eau même si elle était jugée comme sécuritaire à boire par l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency).

Getty Images via AFP

Du steak

En 2007, le controversé personnage a lancé une boîte de bœuf congelé certifié envoyée par la poste, celle-ci étant embossée de l’expression «Trump Steaks» en lettres dorées.

Ce colis se détaille à 199 $US et inclut deux filets mignons, deux faux-filets de cow-boy avec os et 12 burgers.

De la vodka

En plus de l’eau et du steak, Trump a également breveté son nom sur une vodka distillée aux Pays-Bas.

Le graphiste qui a imaginé l’étiquette, Milton Glaser, a déclaré que le design «faisait appel aux plus bas niveaux de l’activité humaine: l’envie et le statut».

Des parfums

En collaboration avec Estée Lauder, un produit appelé «expérience fragrance» a vu le jour, en vente au coût de 60 $US la bouteille.

Des barres de chocolat en or

Le nom de Donald Trump apparaît également sur des barres de chocolat dorées faites par DeBrand Fine Chocolates, entreprise basée en Indiana.

Ces barres, décrites par CNN comme «un projet où l’emballage et l’image ont une valeur beaucoup plus grande que la qualité du produit», sont vendues à 12 $US pour deux.

Des décorations de Noël

Malgré une succession d’échecs, l’ancien président Trump n’a pas arrêté d’apposer son nom sur des objets inusités tels que des décorations 3D pour sapin de Noël, disponibles au coût de 95 $US sur le site web de l’entrepreneur.

Une boisson énergie

Le milliardaire a même lancé sa propre boisson énergisante produite en Israël. Le produit n'a jamais été disponible à l'achat aux États-Unis, mais en restant à l’affût, il est possible d’en trouver sur eBay, selon Fast Company.