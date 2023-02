Parc à résidus: pas sur des lacs répètent des environnementalistes

Des groupes environnementaux profitent d’une consultation publique qui s’est tenue cette semaine sur la Côte-Nord pour réitérer leur vive opposition au dépôt de résidus miniers dans des lacs.

Le projet de Minerai de fer Québec près de Fermont est actuellement sous la loupe d’Environnement et Changement climatique Canada. Québec a déjà donné son aval au projet alors que celui d’Ottawa se fait attendre.

La question sensible au cœur de ce projet est la disparition de huit lacs et des cours d’eau situés à proximité de la mine de fer du lac Bloom. Ainsi, des groupes environnementaux s’opposent au projet parce qu’ils estiment que d’autres solutions pourraient être mises en place pour éviter un impact environnemental qu’ils jugent majeur.

«On pense que c’est pas aux Québécois de payer une dette environnementale qu’ils vont traîner pendant des siècles et des siècles prétextant que l’entreprise va diminuer sa marge de profit. À partir du moment où une entreprise dépose un projet à un gouvernement, c’est qu’elle croit que, dans les réglementations et les limites de ce qu’on doit faire pour protéger l’environnement, elle peut dégager suffisamment de profits. Si le projet n’est pas rentable en protégeant notre environnement et les impacts que ça peut avoir sur les communautés locales et pour la ressource qu’est l’eau, le projet n’a pas sa raison d’être», a expliqué la directrice de l'organisme Au Secours, Rébecca Pétrin.

Les solutions de rechange étudiées par Minerai de fer Québec pour garder les lacs intacts ne sont pas viables économiquement, est-il indiqué dans un document de 400 pages déposé dans le cadre de la consultation publique en cours. Or, l’entreprise maintient que la solution proposée, rejetée dans un premier temps par le BAPE, puis acceptée pour le gouvernement du Québec l’an dernier, est celle qui fait consensus dans la région.

«Recourir au remplissage de lacs, c’est vraiment une solution de dernier recours. Il faut comprendre le contexte dans lequel il s’inscrit. D’abord, dans un rayon de 50 kilomètres autour de la mine du lac Bloom, on dénombre plus de 17 500 lacs et cours d’eau. Nos partenaires innus, ce qu’ils nous ont demandé, c’est de garder le projet dans notre bail minier, de ne pas agrandir nos activités sur leur territoire ancestral, le Nitassinan » a indiqué la cheffe des relations publiques de Minerai de fer Québec, Noémie Prégent-Charlebois.

Minerai de fer Québec entend compenser la perte des habitats avec huit projets dont sept se réaliseront sur la Côte-Nord. La compagnie s’est notamment engagée à déplacer des poissons pour minimiser les impacts de son projet.

Quant aux groupes environnementaux, dont fait aussi partie Québec Meilleure Mine et la Fondation Rivières, ils souhaitent que le gouvernement fédéral accorde un délai avant d’émettre les autorisations.

Leur objectif ultime est de convaincre le gouvernement du Québec de modifier le régime minier pour empêcher en tout temps l’entreposage de résidus miniers dans des lacs.