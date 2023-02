[PHOTOS] Découvrez la Maison Enfant Soleil 2023

La Maison Enfant Soleil 2023 signée Bonneville est présentée en exclusivité à Québec dans le cadre du salon Expo habitat qui se déroule au Centre de foires jusqu'au 26 février prochain.

L’an dernier, le tirage de la Maison a permis d’amasser un montant record de 3,6 millions de dollars. Cette année, la barre est un peu plus haute puisque les responsables visent les 4 millions $. À titre de comparaison, il y a 30 ans, la même activité avait récolté 39 720 $.

Les visiteurs pourront découvrir un plain-pied d’une superficie de 2000 pieds carrés offrant une ambiance «mid-century» rustique, avec des matières premières aux couleurs et textures brutes et chaleureuses offrant des plafonds de 9 pieds de hauteur.

«Nous espérons que cette maison de rêve se traduira par une vente record de billets», a affirmé Dany Bonneville, coprésident des Industries Bonneville.

Photo courtoisie

Pour Opération Enfant Soleil, le tirage de cette maison représente l’une des plus importantes levées de fonds permettant à l’organisme de soutenir sa mission auprès des enfants malades. Le tirage de la maison aura lieu le 20 juillet prochain.

Fière ambassadrice

Cette année, c’est Lexie Gendron qui est l’ambassadrice de la Maison Enfant Soleil. Cette jeune demoiselle de 8 ans est atteinte d'amyotrophie spinale de type 2, une maladie dégénérative qui s’attaque aux cellules nerveuses.

À chaque cycle de 16 semaines, Lexie doit suivre un traitement qui nécessite une ponction lombaire où l’on retire une petite quantité de liquide céphalorachidien pour introduire un médicament qui lui permet de maintenir une qualité de vie. Lexie fréquente l’école La Chaumière.

Associé à l’événement depuis 32 ans, Alain Dumas a la cause d’Opération Enfant Soleil tatouée sur le cœur.

Photo Diane Tremblay

«J’ai beaucoup d’empathie pour les familles et les enfants malades. Je reçois beaucoup plus que je donne. Ça vient me grounder. C’est spécial. Je suis comme ça. Je n’ai pas de mérite», a-t-il partagé au Journal.

L’an dernier, contre toute attente, en pleine pandémie, le téléthon a fracassé un nouveau record en amassant la somme de 20 682 867$.

«On avait quand même une inquiétude et on a été surpris. J’ai l’impression que les gens se sont dit : «On vient de vivre deux années difficiles et il y en a qui vivent des choses encore pires»», a-t-il ajouté.

Photo Diane Tremblay

Avec l’inflation qui sévit depuis le début de l’année, le comédien et animateur souhaite que les Québécois se montrent généreux encore une fois.

Expo habitat

Le salon Expo habitat est de retour cette année après deux ans d'absence. L’événement réunit 200 exposants dans tous les secteurs d’activité que ce soit la rénovation, la décoration, la construction de maisons neuves ou d’immeubles locatifs, etc.

Photo Diane Tremblay

Quelques mini-maisons sont aussi accessibles aux visiteurs. Au programme, on retrouve aussi des conférences et des ateliers sur différents sujets.