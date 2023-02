Quel est le meilleur moment pour faire de l’exercice afin de vivre plus longtemps?

Une étude publiée la semaine dernière a révélé le moment idéal afin de faire de l’exercice physique et améliorer sa longévité; bonne nouvelle pour ceux qui peinent à se lever de bonne heure, ce n’est pas le matin!

Publiée dans la revue Nature Communications, l’étude démontre que les personnes qui font de l'exercice l'après-midi sont moins susceptibles de mourir prématurément d'une maladie cardiaque que celles qui s'entraînent avant 11 heures, ou après 17 heures.

Cette étude ne suggère en aucun cas que l’activité physique est néfaste; ceux qui pratiquent un quelconque exercice, qu’il soit modéré ou vigoureux, et cela à tout moment de la journée, augmentent leur longévité et réduisent leurs risques de maladie cardiovasculaire ainsi que de cancer, par rapport à ceux qui ne pratiquent pas, ou presque pas, d’activité physique.

Les chercheurs ont noté que la période de l’après-midi qui s’étend de 11 heures à 17 heures était la plus bénéfique notamment pour les hommes et les personnes âgées, car c’est le moment où les gens sont le moins susceptibles de subir une crise cardiaque.

Les amateurs d'exercices matinaux ne devraient toutefois pas s'inquiéter de ces nouvelles découvertes, puisque l’exercice matinal a aussi ses avantages.

Une récente étude menée sur des souris a conclu que le fait de faire de l'exercice au lever du soleil peut aider à stimuler le métabolisme et à brûler davantage de graisse corporelle.

«Nos résultats suggèrent que l'exercice en fin de matinée pourrait être plus efficace que l'exercice en fin de soirée en termes de stimulation du métabolisme et de combustion des graisses, et si c'est le cas, ils pourraient s'avérer utiles pour les personnes en surpoids», a déclaré dans un communiqué le professeur Juleen R. Zierath.