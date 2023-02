Tramway: la Ville de Québec en voie de s’entendre avec Alstom pour le matériel roulant

La Ville de Québec et Alstom viennent de franchir une étape importante en vue d’une entente pour la confection du matériel roulant du tramway. La multinationale française est désormais considérée comme le «soumissionnaire privilégié» dans le processus d’approvisionnement pour la construction des rames.

C’est ce que la Ville de Québec a fait savoir jeudi en fin de matinée par voie de communiqué de presse sans dévoiler de chiffres.

Même s’il ne s’agit pas encore d’une entente en bonne et due forme, la Ville dit avoir autorisé l’émission de l’avis du choix du soumissionnaire privilégié à Alstom Transport Canada inc.

«Cette étape est un jalon important dans le processus d’approvisionnement en cours. Elle confirme que les parties ont substantiellement convenu d’une entente et qu’elles peuvent procéder aux adaptations mineures au contrat et finaliser la documentation juridique menant à sa signature», explique la Municipalité.

On rappelle par ailleurs que « le partenaire privé responsable du matériel roulant devra concevoir et fournir les rames de tramway qui seront utilisées dans le cadre du projet du tramway de Québec. Il devra également procéder à leur entretien pendant une période de 30 ans, sous l’encadrement du RTC (réseau de transport de la Capitale) ».

Le maire Marchand doit participer jeudi après-midi à un impromptu de presse pour parler de cette nouvelle étape dans le processus d’approvisionnement.

Négociations depuis des mois

La Ville de Québec négociait depuis des mois avec la multinationale française qui a été la seule entreprise à déposer une soumission pour construire les rames du tramway après le retrait de Siemens. Comme il s’agit d’une situation de soumissionnaire unique, le bureau de projet du tramway a entamé des pourparlers pour obtenir le meilleur prix pour cet important marché.

Mardi après-midi, juste avant le conseil municipal, le maire Marchand avait brièvement dit qu’une mise à jour dans le dossier du tramway sera faite jeudi.

Il y a deux semaines, Bruno Marchand disait qu’un accord avec Alstom est «imminent» et il ajoutait avoir bon espoir de pouvoir en faire l’annonce publiquement avant la fin février. «Je pense qu’on a quelque chose d’imminent. On verra selon les derniers détails qui évolueront dans les prochains jours. Je pense que ça va bien», avait-il mentionné le 7 février.

Deux volets

Outre le volet du matériel roulant, le volet des «infrastructures» du processus d’approvisionnement poursuit son cours en parallàle.

Il y a un an jour pour jour, on apprenait que deux consortiums – ModerniCité et Mobilité de la Capitale – ont montré leur intérêt pour le volet «infrastructures» qui représente environ 80 % de la valeur totale du budget du tramway.

Pour le moment, l’enveloppe budgétaire du tramway est évaluée à près de 4 G$. Mais une mise à jour des coûts, pour tenir compte notamment de l’inflation galopante, est attendue pour les prochaines semaines.

Le dépôt du dossier d’affaires auprès du gouvernement du Québec et la mise à jour du budget du tramway doivent avoir lieu d’ici la fin mars.

L’échéance du 31 mars est importante, puisqu’elle constitue la date butoir pour espérer obtenir des financements fédéraux supplémentaires qui peuvent couvrir en partie les probables dépassements de coûts.

Les travaux du tramway doivent débuter cet été et la mise en service du tracé de 19,3 km, reliant les secteurs Le Gendre et D’Estimauville, est prévue pour la fin de l’été 2028.