Un nouveau projet pour la rénovation du gymnase SherGym

Dix mois après avoir annulé l’appel d’offres en raison d’un énorme dépassement de coût, la Ville de Sherbrooke accouche d’un nouveau projet pour la rénovation du gymnase de SherGym.

Les gymnastes de Sherbrooke pratiquent leur sport dans un édifice construit à l’origine pour y tenir des expositions agricoles. Toiture qui coule, portes qui laissent entrer l’humidité, planchers croches, le bâtiment est loin de répondre aux besoins.

Depuis des années, la Ville de Sherbrooke, propriétaire des lieux, veut le rénover pour en faire un site d’entraînement et de compétition digne de ce nom. Mais la route a été parsemée d’embûches, si bien que le projet en est rendu à sa neuvième version.

«Les plans seront présentés au conseil municipal d’ici la fin mars et si la majorité des élus votent en faveur, on pourra lancer l’appel d’offres au mois de mai», a indiqué la présidente de la Commission de la culture, des loisirs, du sport et du plein air, Nancy Robichaud.

Selon elle, le projet présenté respectera le budget de 12 millions $, payés à parts égales entre la Ville, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral.Pour réussir à respecter cette enveloppe de 12 millions, des concessions ont été faites par rapport au projet initial.

«On a dû renoncer à certaines choses comme avoir des fosses de réception creusées, mais je suis très à l’aise avec ce projet et ça va répondre à nos besoins», a commenté le directeur général de SherGym, David Altmeyer.SherGym devra également se priver d’un agrandissement substantiel, même si l’organisme à but non lucratif est passé de 700 gymnastes en 2015 à 2000 aujourd’hui.

«Cette année on a dû refuser 100 personnes, on est au maximum de notre capacité et la rénovation du centre ne nous permettra pas de l’accentuer. Il va falloir voir si on peut avoir des sites satellites. Mais au moins nous aurons un centre de grande qualité et nous en sommes très heureux», s’est réjoui M. Altmeyer.