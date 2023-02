Une famille canadienne se sent laissée pour compte après la mort de leur sœur

La famille d’une Canadienne victime du tremblement de terre survenu le 6 février dernier en Turquie déplore le manque soutien de l’ambassade canadienne dans les recherches pour la retrouver.

Samar Zora se trouvait à Antakya lorsqu’un séisme d’une magnitude de 7.8 a frappé le sud de la Turquie près de la frontière syrienne.

Ses deux frères Saad et Muthana, d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, se sont rapidement rendus sur les lieux pour tenter de retrouver la jeune femme. Son corps a fini par être retrouvé le 14 février, soit huit jours après la tragédie.

«La quête a été extrêmement stressante, et maintenant on tente juste de se retrouver, de vivre notre deuil de manière décente», a dit Saad Zora, en entrevue avec Global News.

Selon eux, l’inaction du gouvernement et de l’ambassade canadienne a rendu ces derniers jours plus difficiles. «Ils auraient carrément pu nous le dire, qu’ils n’allaient pas nous aider, a dit Saad, parce que c’est vraiment comme ça que ça s’est passé.»

Samar Zora était inscrite au doctorat en anthropologie, à l’Université Duke, aux États-Unis, et se trouvait en Turquie pour effectuer un projet de recherche.

Ses frères ont fourni de nombreux détails sur elle à Affaires mondiales Canada et à l’ambassade du Canada à Antakya. Ils déplorent un grand manque de jugement et d’insistance, qui aurait peut-être pu aider à sauver leur sœur.