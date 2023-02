7 ans de prison pour le détenteur d’un arsenal illégal

La lutte aux armes à feu mené dans le Grand Montréal par le SPVM notamment connaît des résultats concrets.

On en a eu la preuve vendredi après-midi alors que Ziad Antoine Chamoun a été condamné à une peine 7 ans et demi d’emprisonnement pour possession d’armes prohibées.

En janvier 2020, le groupe tactique d’intervention a arrêté l’homme de 53 ans après une découverte stupéfiante dans le sous-sol de sa résidence de la rue Michel-Bibaud qui est située à deux pas de l’Oratoire St-Joseph.

Ce dernier cachait un imposant arsenal dans sa demeure: 10 armes à feu, dont plusieurs prohibées, soit deux fusils et huit carabines. Certaines d’entre elles étaient même chargées. Ajoutez à ça, six silencieux qui ajoutent un caractère sournois aux armes. 7 d’entre elles avaient la crosse ou le canon tronçonné, ce qui les rendait plus dissimulables.

Les policiers ont aussi mis la main sur des chargeurs à haute capacité, qui rendent les armes plus dangereuses, plus létales.

Il s’agit d’armes volées; on ignore si elles ont servi à commettre des crimes dans la métropole.

L’accusé ne perçoit pas de réels remords et son comportement en prison n’est pas exemplaire avec six manquements disciplinaires. Il est détenu depuis son arrestation; il lui restera donc près de 4 ans à purger si on tient compte de la détention préventive.