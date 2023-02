Ce n’est pas le rôle de l’école d’éduquer nos jeunes

Il n’y a pas une semaine qui passe sans qu’on parle des problèmes criants de notre réseau de l’éducation. Tout récemment, on apprenait que des milliers d’enseignants ont quitté le navire dans les dernières années.

L’éditorial de Richard Martineau à ce sujet soulignait, sur un ton assez sarcastique mais empreint de vérité, certaines des raisons pour lesquelles plusieurs choisissent de quitter le réseau scolaire. La multiplication des incidents de violence envers le personnel dans nos écoles n’aide en rien.

Il serait plus que temps de s’attaquer à la problématique de la rétention de personnel dans nos écoles. Le Ministre Drainville a beau vouloir annoncer de nouvelles mesures de recrutement pour gonfler les rangs, si nous continuons à perdre nos professionnels à un tel rythme, ce sera un effort futile, un peu comme augmenter la pression dans une conduite d’eau brisée.

Et si, comme le soulignait M. Martineau, un des plus gros problèmes était le rôle attendu de l’école et notre déresponsabilisation collective face à l’éducation?

Le rôle des parents

La liste des programmes et projets éducatifs qui sont la responsabilité des écoles semble interminable: lutte à l’intimidation, éducation financière, éducation à la sexualité, cyberdépendance, cyberintimidation, alimentation, diversité, inclusion en passant par le brossage de dents! À la vue de cette liste, nous sommes en droit de nous poser la question: mais où sont les parents dans tout ça?

À la suite d’une étude française alarmante sur la dépendance numérique et la désinformation, plusieurs ont réclamé que soit implanté dans nos écoles un programme d’éducation numérique. Si un enfant s'abreuve de bêtises sur internet pendant des heures, qui en est responsable? Est-ce vraiment à l’école de corriger cette situation?

Soyons clairs, la grande majorité des parents sont d’excellents partenaires scolaires, sont bien impliqués dans la gestion disciplinaire et la réussite éducative de nos élèves. Malheureusement, comme dans les autres sphères de notre société, c’est la minorité bruyante, désagréable et désengagée qui cause le plus de problèmes et qui agit comme éteignoir à la motivation professionnelle. Combinée avec notre système à trois vitesses, cette minorité devient soudainement une majorité dans plusieurs classes. Il serait peut-être temps de se questionner sur la réelle responsabilité des écoles dans l’éducation de la jeunesse québécoise.

L’école privée

On vante souvent les mérites de l’école privée et des projets particuliers, notamment pour leur encadrement et leur motivation, mais ces derniers ont un avantage notoire qui joue en leur faveur: la possibilité d’exclure des élèves. Quand la menace de perdre sa place (et dans certains cas un investissement monétaire substantiel) plane, l'implication parentale et la motivation des jeunes est généralement au rendez-vous.

Si l’école publique utilisait ce même levier (article 242 de la Loi sur l’Instruction Publique), nous n’aurions peut-être pas autant de problèmes. L’instruction publique est un droit indéniable, mais avec les droits viennent des responsabilités, autant de la part des élèves que de leurs parents (article 18.1 de la LIP). Il faudrait probablement le rappeler et surtout agir plus promptement lorsque ces obligations ne sont pas remplies. L’école doit être accessible à tous, mais ce n’est pas pour autant un droit acquis.

Quand les adultes dans les écoles ont l’impression qu’ils doivent “élever” les enfants et leur enseigner les rudiments du vivre-ensemble, la motivation n’est jamais au rendez-vous.

Si nous voulons retenir le personnel scolaire, il est nécessaire de recentrer la mission de l’école autour de sa mission pédagogique et cesser de compenser pour la déresponsabilisation de certains.

La mission de l’école est d'instruire, socialiser et qualifier.

L’éducation se fait à la maison.

PHOTO MARTIN ALARIE

Simon Landry, Enseignant de la région métropolitaine