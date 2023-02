Cour du Québec : la réforme de l'horaire des juges cause des délais importants

En raison de la récente réforme de l’horaire de travail des juges de la Cour du Québec, les délais risquent de s’allonger encore au Saguenay-Lac-St-Jean.

C’est en raison de la réduction du nombre de jours d'audience que les délais seront plus long. Depuis septembre dernier, les juges siègent un jour sur deux, au lieu de deux jours sur trois.

Au palais de justice de Chicoutimi par exemple, 170 dossiers ont été entendus ce vendredi alors qu'on essaie de s'en tenir à une centaine de causes par jour.

L'horaire des magistrats ne serait pas l'unique problème. Le sous-financement du système judiciaire serait aussi à l'origine de nombreux délais.

«On a des individus qui pourraient être remis en liberté, mais ils vont pourrir en prison quelques jours de plus simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de passer leur cause prévue dans la journée», a indiqué Me Nicolas Gagnon, avocat de l'aide juridique.