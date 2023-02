Cuisiner avec un «air fryer», meilleur pour la santé?

La folie des air fryers, ces petits électroménagers qui ne nécessitent presque pas d’huile pour cuire, se répand depuis quelques années. Mais l’engouement est-il justifié?

Plutôt que de plonger du poulet dans l’huile pour le faire frire, les «air fryers» se servent d’une convection à l’air pour produire un résultat similaire. La cuisson se fait donc grâce à la circulation de l’air dans l’appareil.

Selon Healthline, les friteuses traditionnelles utiliseraient jusqu’à 50 fois plus d’huile que les «air fryers», qui ne nécessitent qu’en moyenne une cuillère à soupe par portion.

De plus, les produits frits à l’huile contiennent souvent une quantité importante de gras et de calories et peuvent potentiellement contenir des composés cancérigènes, comme l’acrylamide.

Les individus qui consomment beaucoup d’aliments frits sont d’ailleurs plus à risque de souffrir d’obésité, rapporte une étude.

Mais attention! La méthode du «air-frying» n’est pas sans risque. Si ces appareils permettent de réduire l’apport en calories, ils peuvent quand même produire de dangereux éléments chimiques cancérigènes.

Les aldéhydes, les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des produits chimiques qui se forment lors de la cuisson à haute température. Ils sont tous associés à un risque de cancer plus élevé, selon une étude.