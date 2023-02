Des activités pour tous pendant la relâche en Estrie

À l’occasion de la semaine de relâche qui s’amorce, plusieurs activités s’offrent aux familles dans l’Estrie.

Le Karting Orford ouvre ses portes exceptionnellement toute la semaine pour accueillir la famille. Plusieurs activités intérieures sont offertes; laser tag, mini-golf, bowling, arcade et modules de jeux pour enfant. C'est une semaine particulièrement lucrative pour l’entreprise. «On reçoit entre 300 et 400 visiteurs par jours», a lancé le propriétaire du Karting Orford, Stéphane Dubois

Pour ceux qui voudraient tenter une toute nouvelle activité extérieure, le Parc Découverte Nature offre la pêche sur glace.

«C’est une bonne façon de s’initier à la pêche blanche», a assuré la directrice marketing du Parc Découverte Nature et du Parc de la Gorge de Coaticook, Josée Petit.

D’ailleurs, le Parc de la Gorge a aussi une belle offre pour la relâche.

«On va avoir des traineaux à chiens, des Queues de Castor, des trottinettes de neige et un jeu d’évasion extérieur», a ajouté Josée Petit.

À Sherbrooke, le Carnaval est en marche au Parc Jacques-Cartier toute la fin de semaine. L’entrée sur le site est gratuite et quelques activités sont payantes au coût de 10 $ par enfant pour les deux premiers enfants et 5 $ pour les enfants suivants.

Ceux qui voudraient mettre la main à la pâte peuvent toujours le faire. «On a besoin d’environ 100, 150 bénévoles et on a pas mal tout notre monde, mais on serait heureux d’accueillir d’autres bénévoles qui voudraient voir l’envers du décor du Carnaval», a mentionné le directeur général du Carnaval de Sherbrooke, Jean-Pierre Beaudoin.

La semaine de relâche s'annonce cette année encore très occupée en Estrie, au bonheur des petits et des grands.