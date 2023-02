Encore des retards dans les centres de services de la SAAQ

Si vous vous présentez sans rendez-vous dans un bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) vous risquez de repartir bredouille.

« On va prendre uniquement les urgences, c’est la personne qui est à l’accueil dynamique qui va évaluer votre dossier » a expliqué la coordonnatrice régionale Pascale Lortie à la longue file de personnes qui attendaient vendredi matin au centre de services Hamel, à Québec.

Depuis la mise en ligne de la nouvelle plateforme SAAQclic lundi dernier, ce ne sont pas moins de 320 000 transactions qui ont été effectuées, dont 170 dans les centres de services et 60 000 en ligne.

« Chaque jour sur notre site internet il y a des nouveaux rendez-vous qui sont réinjectés, donc j’invite les clients, pas à nous appeler, mais à aller sur le site internet pour prendre des rendez-vous et on s’ajuste », a mentionné le vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier, Jean-Philippe McKenzie.

La SAAQ estime qu'elle aura repris le retard des transactions mises sur pause au cours des trois dernières semaines pour effectuer la transition numérique à la fin du mois d’avril.

« On roule à peu près actuellement à 55 % de notre capacité habituelle, si on compare au même mois. Mais après cinq jours, c’est quand même très satisfaisant », a indiqué M. McKenzie.

Des ajustements sont aussi apportés au système en fonction de l’affluence et des problèmes constatés.

« On a fait une intervention majeure dans la nuit de mercredi à jeudi justement sur la plateforme centrale qu’on a dû fermer complètement durant la nuit et installer le double de mémoire parce qu’on a constaté que certaines transactions prenaient beaucoup trop de mémoire et amenaient des ralentissements. C’est le genre d’ajustements qui seront faits lorsque c’est nécessaire », a souligné le vice-président aux stratégies de marketing, Dave Leclerc.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault a tenu à préciser qu’il « est inévitable qu'un changement de cette ampleur se fasse avec des ajustements en cours de route. Ça vaut la peine de le rappeler : c'est une véritable révolution dans la façon dont on sert les Québécois. La SAAQ travaille d'arrache-pied pour régulariser le service. »

Il est actuellement possible de réaliser une trentaine de transactions différentes sur le site SAAQclic. Une vingtaine d’autres opérations s’ajouteronteront d'ici quelques mois.

- Avec les informations de Sébastien Dubois, TVA Nouvelles