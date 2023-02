Époustouflante en bikini à 92 ans

Rien de plus révélateur qu’un bikini. Impossible de cacher le moindre défaut, mais aussi exceptionnellement révélateur pour afficher ses courbes et sa beauté. Et Joan Woodhouse, 92 ans, a bien raison de ne pas s’en priver.

L’Anglaise, mère de huit enfants et grand-mère plusieurs fois, resplendit. Elle a plus de 32 000 abonnés sur son compte Instragram. On l’a vue récemment dans un bikini rouge, elle resplendit. La beauté n’a pas d’âge.

Dans une autre publication, elle est en shorts et se regarde devant son miroir. Voyez quelles jambes elle a, wow!

Joan Woodhouse habite depuis longtemps en Espagne où elle se la coule douce. Elle vit paisiblement et cela pourrait être un de ses secrets de jeunesse.

Pas question pour elle de régime. «J'adore manger des frites, des plats anglais et des sucreries, beaucoup de sucreries, mais aussi des fruits et des légumes», affirme-t-elle.

La nonagénaire semble jouir d’une excellente génétique et ses vidéos en bikini en sont la preuve. Elle entretient une relation de longue date avec son amoureux de 84 ans. Est-ce aussi un autre de ses secrets de jeunesse?

Avec regardecettevideo.fr