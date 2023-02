Escalade du conflit en Ukraine: «On est déjà dans l’engrenage»

Alors que le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine fait rage depuis un an, les perspectives de paix sont plus incertaines que jamais, et ce malgré un «plan de paix» présenté par la Chine.

C’est du moins l’avis qu’a partagé l’ancien officier de renseignements militaires, Simon Leduc, lors de son passage à l’émission «Le Bilan».

Ce fameux «plan de paix», pourrait en fait n’être qu’une façade.

«Au Kremlin, ce qui est sorti c’est qu’ils n’ont jamais parlé de paix, explique-t-il. La Chine a beaucoup d’inquiétudes parce que les États-Unis ont ouvert quatre bases aux Philippines, ils ont quadruplé leur personnel à Taiwan, et donc les Chinois voient une expansion américaine et se sentent menacés.»

Les États-Unis auraient également une longueur d’avance sur la Chine, étant donné qu’ils sont en mesure de tester leur matériel militaire en Ukraine.

«Les Chinois n’ont pas encore testé leur matériel militaire, et selon moi ils vont commencer à le faire», estime l’expert.

En parallèle, les politiciens des deux côtés du conflit s’échangent des déclarations qui campent encore plus les nations dans leur coin.

«Si on regarde les discours partout cet après-midi à travers tous les canaux, c’est l’autocratie contre la démocratie, dit-il. C’est vers ça qu’on s’en va.»

M. Leduc peine donc à voir qui amènera réellement une discussion autour de la paix.

«Les structures qui pourraient nous amener vers la paix sont les politiciens et les diplomates et ce sont ceux qui sont les plus agressifs présentement, dit-il. La politique te peinture dans un coin, et par la suite c’est perçu par l’autre côté comme être intransigeant.»

«Il y a aucun politicien dans les grands pays de l’OTAN qui a fait de service militaire, continue-t-il. Ils ne connaissent pas la guerre. Leur relation à la guerre est romancée. Et donc ceux qui connaissent la guerre se demandent vers quoi on s’en va. On est déjà dans l’engrenage. Quand Biden s’est positionné que peu importe, le coût il va supporter l’Ukraine, c’est tout son élément politique qu’on voit.»

Il serait impossible, donc, de savoir si ou quand la ligne rouge d’une guerre mondiale sera franchie aux yeux de la Russie.

«Ce n’est pas nous qui allons décider de la ligne rouge, affirme l’ancien militaire. La ligne rouge est peut-être déjà franchie. Ce sont les Russes qui vont la décider. On n’a aucune idée de ce qu’il va arriver. C’est ça le gros enjeu. On ne sait pas vers où ça s’en va.»

