Guerre en Ukraine : à quoi s’attendre pour la suite des choses?

Le 24 février marque le premier anniversaire de la guerre en Ukraine et des experts se sont penchés sur la question des prévisions pour l’année à venir.

Selon les prédictions, nous assisterons à de grandes batailles mécanisées, d’autres offensives et contre-offensives, encore plus de victimes, des tirs de missiles et des tirs de drones.

La Russie ne recule pas d’un iota, tandis que l’Ukraine, elle, juge sa victoire «inévitable».

Du pareil au même?

Pas nécessairement. Cela dépendra des nouveaux armements obtenus par l’Ukraine et des acquisitions potentielles.

«Ils demandent par exemple des avions de chasse; les obtiendront-ils?», explique Charles-Philippe David, fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand à l’UQÀM.

Il est prévu que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, déploie plus de moyens militaires et de troupes, notamment des drones armés.

On assiste à une forme «d’escalade militaire», déclare monsieur David.

«D’ailleurs, les deux camps, en ce premier anniversaire, ont annoncé qu’ils allaient aller jusqu’au bout de leurs frontières», rapporte Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand.

«Il semble qu’on n’ait pas fini d’entendre les canons faire du bruit», ajoute-t-il.