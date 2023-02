Guerre en Ukraine: Washington renforce ses sanctions contre la Russie

La Maison Blanche a annoncé vendredi un renforcement des sanctions destinées à frapper durement l'économie de la Russie pour son invasion de l'Ukraine, débutée il y a tout juste un an et à réduire l'accès de Moscou à des technologies sensibles comme les semi-conducteurs.

Les sanctions, qui ciblent des secteurs comme les banques et l'industrie de la défense, toucheront «plus de 200 personnes et entités, y compris des acteurs russes et de pays tiers à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie», a déclaré la Maison Blanche.

Les nouvelles sanctions - qui viennent s'ajouter aux multiples mesures précédentes imposées au cours des 12 derniers mois - viseront «une douzaine d'institutions financières russes, en alignement avec des alliés et des partenaires, ainsi que des responsables russes et des autorités mandataires opérant illégalement en Ukraine».

La Maison Blanche a indiqué qu'elle ciblait ainsi les secteurs russes de la défense et de la haute technologie, ainsi que la mise en place de mesures visant à anéantir des tentatives visant à contourner les sanctions déjà mises en place.

Le département américain du Commerce va également imposer des contrôles à l'exportation à près de 90 entreprises russes et de pays tiers, y compris en Chine, «pour s'être engagées dans des activités de contournement des sanctions et de remplacement en soutien au secteur de la défense russe», a déclaré la Maison Blanche.

Les entreprises ciblées se verront interdire «d'acheter des articles, tels que des semi-conducteurs, qu'ils soient fabriqués aux Etats-Unis ou avec certaines technologies ou logiciels américains à l'étranger».

Le secteur russe des métaux et des mines est également dans le collimateur des sanctions économiques.

«L'action d'aujourd'hui entraînera une augmentation des droits de douane sur plus de 100 métaux, minéraux et produits chimiques russes d'une valeur d'environ 2,8 milliards de dollars pour la Russie. Cela augmentera également considérablement les coûts de l'aluminium qui a été fondu ou coulé en Russie pour entrer sur le marché américain», a poursuivi la Maison Blanche.

Cette mesure va «contrer les dommages» causés aux producteurs américains par l'invasion russe, a souligné la Maison Blanche, ajoutant que ces dernières mesures adoptées contre la Russie ont été décidées «en coordination avec les partenaires et alliés du G7».

Les pays du G7, qui doivent tenir vendredi un sommet virtuel pour marquer le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vont annoncer la création d'un nouvel organe connu sous le nom de mécanisme de coordination de l'application pour bloquer les tentatives de contournement des sanctions existantes.

L'organisme sera présidé par les Etats-Unis au cours de sa première année, selon la Maison Blanche.