Le contrat du tramway de Québec arrive au bon moment: satisfaction et fierté à La Pocatière

L’assemblage des rames du tramway de Québec, qui pourrait débuter en 2025, arrive au bon moment pour «consolider» et créer des emplois à l’usine d’Alstom de La Pocatière, estime la CSN.

«Ce n’est pas une surprise, mais c’est quand même de bonnes nouvelles», s’est félicité Marco Lévesque, président du syndicat de 230 travailleurs, vendredi.

Ce dernier commentait le fait que Alstom soit en très bonne voie pour obtenir le contrat de construction des rames du tramway de Québec.

«C’est sûr que ça va consolider les emplois qu’on a présentement. C’est important de garder l’expertise de notre monde. Ça va amener davantage d’employés. Combien? C’est dur à dire. Mais quand tu as une usine plus stable comme ça, c’est plus facile d’embaucher du personnel de qualité», a ajouté M. Lévesque.

«Une belle histoire»

D’après lui, il y a une certaine logique à construire le tramway de Québec dans une usine située à moins de 1h30 de la Capitale-Nationale. «C’est notre argent qui roule. C’est bon pour la Ville et c’est bon pour toute la région», a-t-il insisté.

Raisonnement semblable du côté du maire de La Pocatière, Vincent Bérubé. Outre les importantes retombées économiques du futur contrat, ce dernier a mis l’accent sur «le sentiment de fierté» qui anime les Pocatois.

«Encore aujourd’hui, quand des gens de La Pocatière vont à Montréal, ils disent qu’ils ont travaillé sur le métro avec Bombardier. Ça va être la même chose pour le tramway de Québec dans 40 ou 50 ans. Il y a une belle histoire là-dedans et ça amène une certaine pérennité», s’est-il réjoui.

À partir de 2025

Actuellement, les travailleurs de La Pocatière planchent sur trois contrats distincts pour réaliser «les sous-ensembles» du métro du New Jersey, du tramway de Toronto et du SkyTrain de Vancouver.

«On pense que l’assemblage des rames du tramway de Québec pourrait commencer dans deux ans. Ça va prendre la place d’un autre contrat qui va se terminer d’ici là», a avancé le syndicaliste Marco Lévesque.

Outre les 230 travailleurs syndiqués dont la convention collective est en vigueur jusqu’en octobre 2026, l’usine de La Pocatière compte 207 cols blancs. La conception et l’ingénierie du tramway de Québec doivent être réalisées à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie. L’assemblage se fera à La Pocatière.