Les Montréalais devront payer plus cher pour louer un BIXI

Toujours plus populaires à Montréal, les vélos en libre-service BIXI n’échappent cependant pas à l’inflation et seront plus chers à louer lors de la saison 2023.

Tous les tarifs augmenteront d’environ 7 ou 8 % dès ce printemps.

Un abonnement saisonnier valide du 15 avril au 15 novembre prochain coûtera désormais 99$ avant les taxes, soit une hausse de 7$ par rapport à 2022.

Les Montréalais pourront réaliser une petite économie s’ils s’y prennent à l’avance sur leur abonnement. Ce dernier sera de 89$ avant les taxes s’il est acheté avant le 15 avril prochain. Il s’agit tout de même d’une augmentation de 6$ depuis la dernière saison de vélo.

L’abonnement mensuel reviendra à 20$ avant les taxes pour 30 jours au lieu de 19$.

L’utilisation d’un vélo électrique de son côté sera de 13 sous par minute d’utilisation au lieu de 12 sous. Cela représente une augmentation de 8,3%, selon la Ville.

L’administration Plante a voté cette modification de tarif lors du comité exécutif de mercredi dernier.

Recherche de revenus

«Les tarifs en général ont été revus à la hausse afin qu’ils reflètent mieux les frais d’opération du système et qu'ils contribuent à relever les défis que représentent l’approvisionnement, l'innovation et l’augmentation importante du coût des pièces dans un contexte pandémique», a-t-il été précisé dans les documents.

La plupart des pièces utilisées sur les vélos proviennent d’Asie où les usines peinent à répondre à la demande internationale.

«Une hausse raisonnable des tarifs, couplée à une hausse d'achalandage projetée de 17% pour le vélo à assistance électrique et de 8% pour le vélo régulier en 2023, permettra de générer des revenus adéquats pour maintenir le niveau de service», a-t-il été justifié.

BIXI Montréal anticipe des revenus d’utilisation de 19,4 M$ en 2023, soit une hausse de 24% par rapport à 2022.