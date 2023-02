Louis-Jean Cormier, une belle soirée entre amis

Louis-Jean Cormier a donné libre accès à ces «Passages secrets», titre de son nouveau spectacle solo, vendredi soir, au théâtre Outremont, qui semblait converti en temple musical tant la communion entre l’artiste et les spectateurs était empreinte de respect, d’écoute et d’ouverture.

En ouvrant avec «L’au-delà», le chanteur nous invite à dépasser nos barrières et à vivre cette soirée comme on l’entend. «Outremont, sache que tu as le droit de faire ce que tu veux ce soir, a-t-il expliqué. Il se pourrait que tu rentres chez toi avec l’impression d’avoir entendu une seule chanson, c’est un peu l’idée de départ. Ça se pourrait aussi que tu ressentes l’angoisse d’un concert classique à savoir quand tu dois applaudir. Ce soir, tu fais ce que tu veux quand tu veux.»

Au centre de la scène, avec son micro et sa guitare, Louis-Jean Cormier a enchainé avec «Bull’s Eye», entrecoupé d’une gorgée d’eau («S’il y a pas de règlement pour vous, il n’y en a pas pour moi non plus», a-t-il plaisanté), avant de reprendre «Le vent m’appelle par mon prénom», qu’il a écrit avec Michel Rivard pour Marie-Pierre Arthur.

«La 138» et «Même les loups versent des larmes de joie» s’imbriquent parfaitement, alors qu’on oublie que Louis-Jean Cormier est seul sur scène, son battement de pied sonorisé lui permettant de battre la mesure, brillamment mis en éclairage par Mathieu Roy.

Volontairement dépouillé, ce spectacle laisse toute la place aux chansons, aux textes profonds et aux mélodies émouvantes, qui percutent notre cœur et nous font vivre toutes sortes de voyages intérieurs réconfortants, rassérénants et bienfaisants.

«Tête première» répond à «Échapper au sort», avant que résonne «St-Michel», suivi de «Tout tombe à sa place», pour laquelle le public fait les chœurs, et la rythmée «Je me moi», qui fonctionne très bien dans cette formule acoustique.

On revisite des terrains connus qui ont des allures différentes, mais qui restent des chansons que l’on a beaucoup écoutées et aimées.

Qu’il aille puiser dans son plus vieux répertoire, comme «Traverser les travaux», ou dans les chansons plus récentes, «100 mètres haies», elles font étonnamment toutes partie d’un ensemble cohérent et complémentaire, l’œuvre d’un grand auteur-compositeur-interprète.

Mention spéciale à la version complètement dénudée de «Croire en rien» qui donne une dimension encore plus dramatique à la chanson.

Comme lors d’une soirée avec des amis, Louis-Jean Cormier nous convie à une veillée bienveillante, bercée par ses chansons profondes, parfois dures et souvent noires, durant laquelle chacun est libre de se laisser aller, d’applaudir ou de réagir quand il veut.

Simplement, naturellement, fraternellement, Louis-Jean Cormier conquiert nos cœurs et nos âmes en nous laissant entrer dans les siens.

La tournée «Les passages secrets 2» se poursuit à travers le Québec et l’Europe jusqu’à l’été prochain.