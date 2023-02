Netflix réduit ses tarifs dans plus de 30 pays

La plateforme américaine Netflix a décidé de la réduction de ses tarifs dans une trentaine de pays pour maintenir sa place de leader dans un marché de plus en plus concurrentiel.

De plus en plus bousculé, le leader du marché des services de vidéos sur demande tente ainsi de se démarquer devant des acteurs comme Disney et Amazon qui ne cessent de se renforcer.

Les baisses des prix d’abonnement couvrent les pays du Moyen-Orient, d’Afrique subsaharienne, de l’Amérique latine et certains pays européens comme la Croatie, la Bulgarie et la Slovénie.

Avec ces nouveaux forfaits, Netflix espère attirer de nouveaux abonnés dans des marchés qui ne sont pas majeurs, mais où la plateforme cherche à s’adapter aux réalistes de ces marchés locaux.

«Nous savons que les abonnés n'ont jamais eu autant de choix en matière de divertissement», a déclaré une porte-parole de Netflix citée jeudi par le «Wall Street Journal».

La plateforme de streaming qui compte désormais 230,75 millions d’abonnés payants dans le monde avait lancé en novembre un abonnement moins cher, mais avec publicité.