Opération majeure au cerveau: le petit Samuel sur le chemin de la guérison

Le petit Samuel Méthot a évité les complications postopératoires les plus graves et réagit bien à la délicate opération au cerveau qu’il a subie. Il s'engage maintenant dans un long processus qui, l'espèrent ses médecins, lui permettra un jour de parler.

«Il se réveille bien, il joue, il bouge bien les yeux. Tout comme les parents, j’espère le meilleur pour lui. Je garde mes doigts croisés», mentionne le neurochirurgien, Dr Roy Dudley, qui a opéré le petit garçon de 9 ans, pendant près de huit heures mercredi, à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Le spécialiste était aussi heureux de confirmer que le garçon, atteint d’épilepsie sévère, ne souffre pas du « syndrome de déconnexion ». Il s’agit d’un effet possible à la suite de ce type d’opération, qui peut affecter la coordination, notamment.

Périodes d’éveil

Hier, Samuel montrait de plus en plus de périodes d’éveil et semblait moins affecté par la douleur, relate sa mère, Meggie Perron.

Déjà, une équipe spécialisée, composée d’un physiothérapeute, d’un orthophoniste et d’un ergothérapeute était à l’œuvre, pour l’aider à marcher et à retrouver ses habiletés.

Photo fournie par la mère de Samuel, Meggie Perron

Parler

Au cours des prochains mois, l’objectif ultime sera de lui donner la parole. Une aptitude que l’épilepsie ne lui a malheureusement pas permis de développer.

«Je l’espère [qu’il parle]. Mais, c’est un travail qui prendra des mois, six mois, douze mois? On ne sait pas encore», mentionne le neurochirurgien.

D’ici là, Mme Perron se réjouissait de voir que son fils faisait de « beaux progrès », à peine quelques heures avoir été opéré.

«Il a un bon suivi oculaire et il a fait un petit sourire », a-t-elle indiqué, heureuse de pouvoir enfin serrer son fils. «Jeudi déjà, il nous tapait dans la main, comme avant. C’est une façon que nous avons de communiquer», a-t-elle ajouté.

Un tatouage en guide de soutien

Il faut dire que l’attente a été longue pour la maman, pendant l’intervention.

Alors que son fils était en pleine opération, Mme Perron a décidé d’aller se promener à l’extérieur de l’hôpital, pour «se changer les idées». Elle est ainsi entrée « sur un coup de tête » dans un salon de tatouage, où elle s’est fait tatouer « Your battle is mine [Ta bataille est la mienne] » en guise de soutien à son fils.

«C’était ma façon de souffrir en quelque sorte, pendant que mon fils se faisait opérer au cerveau », raconte-t-elle, émotive.

Rare intervention

Appelée «callosotomie», la rare intervention neurochirurgicale qu’a subie Samuel a pour but de sectionner complètement le «corps calleux» qui relie les deux hémisphères du cerveau, afin de circonscrire l’activité épileptique lors de crises.

Le Dr Dudley affirme qu’il a pratiqué ce type d’intervention une fois en octobre dernier. Mais, la fois précédente remontait à il y a cinq ans, dit-il. «C’est très rare, mais très important pour des patients bien spécifiques», dit-il.

Selon lui, l’intervention faite au cerveau de Samuel pourrait permettre d’identifier précisément son «foyer épileptique», pour éventuellement l’éliminer complètement.

«Une autre opération pourrait être faite exactement où commencent les crises, pour qu’il ait encore plus de chances que les crises arrêtent complètement», explique-t-il.