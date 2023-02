Pollution de l'air: plus mortelle que la COVID-19 en 2021 au Québec

6 %

Les coûts directs et indirects associés à la pollution de l’air sont de 30 milliards $ par année au Québec et de 120 milliards $ par année au Canada. «Ça correspond à 6% du PIB [du pays], donc c’est vraiment majeur du point de vue économique et pas juste sanitaire», dit Johanne Elsener, citant un rapport de 2021de Santé Canada.