Premier anniversaire de l'invasion russe: un Québécois au coeur du cauchemar ukrainien

Voilà un an que l’Ukraine est envahie par l’armée russe. Un premier anniversaire qui n’a rien de réjouissant pour le peuple ukrainien.

«C’était très, très tranquille aujourd’hui, a raconté vendredi le Québécois Sylvain Longchamps, au TVA Nouvelles de 12h. Tout le monde s’attendait à ce qu’il y ait des attaques russes, donc les écoles étaient fermées et la plupart des entreprises ont dit aux employés qu’ils pouvaient travailler de la maison.»

Le Beauceron, qui réside à Lviv, dit que malgré les craintes, aucune embuscade n’a eu lieu dans sa région. L’ouest du pays n’a toutefois pas été épargné par les bombes depuis le début de l’occupation.

«Régulièrement, on avait des attaques de missiles et ça s’est estompé. Nous n’en avons plus très souvent. Ce qui nous touche le plus, ce sont les coupures de courant, qui sont assez fréquentes. Presque tous les jours.

«Les gens vivent à peu près normalement. En toile de fond, on a toujours la guerre. On connait des gens qui se battent dans l’armée, qui meurent ou qui reviennent blessés.»

AFP

Déterminés à vaincre, malgré la peur

Un climat de peur est toujours bien présent en Ukraine. Le message reste le même, par contre, et c’est que le pays vaincra l’assaillant russe.

«Les gens ont peur, mais on dirait que ça renforce la détermination des Ukrainiens. Ils sont certains qu’ils vont gagner. Ils espèrent que ce sera cette année.

«Avec tout ce qu’ils ont vécu, les souffrances et le reste, ils ne peuvent arrêter maintenant. Ils vont se rendre jusqu’au bout.»

Une victoire ukrainienne n’est pas acquise et certains croient qu’elle pourrait survenir à l’été ou à l’automne : plus rapidement que ça, c’est très peu probable», croit-il.

M. Longchamps est d’avis que les Ukrainiens sont reconnaissants de l’appui qu’offrent ses alliés occidentaux, même s’ils sont parfois «lents» à livrer les promesses qu’ils ont faites, notamment en ce qui a trait à la livraison d’armes.

«Les combats sont très difficiles dans l’est, explique-t-il. Des Canadiens, d’ex-membres des Forces armées, sont venus ici bénévolement pour former de nouveaux soldats. On est toujours très bien vus.»

