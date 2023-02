Rihanna chantera aux Oscars 2023

Rihanna sera présente aux Oscars 2023 et sur scène !

Un communiqué de presse de l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé jeudi que l’interprète de Diamonds a accepté de chanter lors de la cérémonie qui aura lieu le dimanche 12 mars.

Les Oscars seront diffusés en direct depuis le Dolby Theatre d’Hollywood sur ABC. La star devrait interpréter Lift Me Up du film Black Panther: Wakanda Forever, qui est nommé pour l’Oscar de la chanson originale. Le titre a été composé par Tems, Rihanna, Ryan Coogler et Ludwig Görransson. Les paroles ont été écrites par Ryan et Tems.

Les producteurs des Oscars, Glenn Weiss et Ricky Kirshner, ont promis dans le communiqué que d’autres invités seront annoncés « dans les semaines à venir ».

Alors que Rihanna a remporté neuf Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards, 13 American Music Awards (dont l’Icon Award), et sept MTV Music Awards (dont le Michael Jackson Video Vanguard Award), c’est la première nomination aux Oscars de l’artiste de 35 ans, qui a annoncé sa deuxième grossesse lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Cette année, c'est Jimmy Kimmel qui présentera les Oscars.