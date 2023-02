Rumeur de mise en tutelle: le Groupe Huot met des chantiers sur pause, mais se montre rassurant

Le Groupe Huot, un important joueur dans l’immobilier à Québec, met la majorité de ses chantiers sur pause, mais se veut rassurant sur son avenir.

«Dans le contexte actuel de conjoncture économique, en particulier la hausse des taux d’intérêt, l’augmentation des coûts des matériaux ainsi que la disponibilité de la main-d’œuvre, un regroupement d’hommes et femmes d’affaires de Québec se mobilise pour appuyer financièrement le Groupe Huot dans le maintien de ses opérations», peut-on lire.

«La priorité du Groupe est de mettre une structure de gouvernance en place afin d’assurer les prises de décision à venir et permettre la reprise des projets dans les meilleurs délais.»

«Dans l’intérim, les engagements financiers à l’endroit des créanciers hypothécaires seront respectés et le comité s’assurera de conserver le soutien et le service à la clientèle de tous les clients et locataires du Groupe.»

«Le Groupe Huot et les gens d’affaires impliqués ne répondront à aucune demande d’entrevue jusqu’à nouvel ordre.»

Rumeurs

Jeudi, l’animateur Jérôme Landry du FM 93 annonçait que «le Groupe Huot serait placé sous tutelle par ses créanciers» et que la division Millénum Construction fermait les chantiers.

Des fournisseurs rencontrés sur le chantier Ariela vendredi matin par Le Journal n’étaient pas au courant des rumeurs. D’ailleurs, des travailleurs étaient sur place.

Dans une publication sur son compte Instagram, Stéphanie Huot, la fille du fondateur, a affirmé que «cet énoncé non fondé crée de l’instabilité et porte atteinte à une entreprise qui participe à la vie économique de Québec depuis plus de 20 ans.»

«Le Groupe peut compter sur un groupe d’investisseurs qui injectent les fonds nécessaires à une reprise rapide des travaux.»

«Il est donc responsable de prendre un pas de recul et de réévaluer la situation dans le but de repartir les chantiers rapidement, et de respecter les projets d’infrastructures en cours», affirme-t-elle.