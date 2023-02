Tony Accurso devra rembourser 48 M$ à ses créanciers

Le Tribunal a entériné vendredi au palais de justice de Montréal une entente où l’entrepreneur déchu de la construction Tony Accurso et ses entreprises s’engagent à rembourser 48M$ à ses créanciers : Revenu Québec, l’Agence de Revenu du Canada, la Ville de Montréal et la Ville de Laval.

L’information a été confirmée par Jean Gagnon, le syndic responsable des dossiers chez Raymond Chabot. Dans le plan d’arrangement consulté par TVA Nouvelles et le Journal de Montréal, on constate que plus de 31M$ seront versés aux gouvernements du Québec et du Canada alors que la balance, soit plus de 16M$, sera remise aux villes de Montréal et de Laval.

Le Tribunal vient d'autoriser un remboursement important en lien avec la corruption.

