Un an de guerre en Ukraine: des centaines de personnes à Montréal pour une vigile

Il y a un an, les Ukrainiens ont été confrontés aux horreurs de la guerre. Mais depuis ce jour, ils sont restés forts. Et nous sommes à leurs côtés. Avec le @ukrcancongress, nous nous sommes réunis pour leur montrer notre soutien et leur rappeler qu’on sera toujours là pour eux. pic.twitter.com/e6famYFh2u