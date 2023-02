Afin de vous éviter d'avoir à vous déplacer, une entreprise offre ses services pour récupérer vos contenants consignés à votre domicile en vous remettant une partie des profits.

Les bacs blancs de GoConsigne ont été adoptés par environ 25 000 clients.

«On va faire le décompte de vos sacs à notre centre de tri et on va apporter les crédits équivalents sur votre compte Goconsigne et lorsque vous avez accumulé l’équivalent de 20$ sur votre compte, vous pouvez demander un transfert Interac», mentionne le fondateur de GoConsigne, Martin Gagné.

D’ailleurs, dès le 1er novembre 2023, les contenants consignés doubleront de valeur et plusieurs produits comme les bouteilles de vin, ainsi que les formats en plastique de jus seront maintenant consignés.

«Recycle Québec calcule que l’on a environ 1100 contenants consignés par domicile. En ce moment, à 0,05$ c’est l’équivalent de 50$, mais ce printemps on va passer à 0,10$ avec des contenants qui vont valoir 25¢ et le volume va augmenter. Je crois que c’est facilement envisageable de calculer environ 150$ par résidence par année», dit-il.

GoConsigne garde 38% de la valeur de vos contenants.

Un concept de l’Alberta

L’idée de M. Gagné est de reproduire sous une forme québécoise le concept de «Skip The Depot» en Alberta.

Une idée qui fonctionne bien pour tenter d’augmenter le niveau de matière qui peut être consigné.