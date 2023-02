Une possible étude indépendante sur la densification industrielle à Trois-Rivières sème le mécontentement

L'éventualité que le conseil municipal de Trois-Rivières commande une étude indépendante sur la densification industrielle est accueillie avec incompréhension et agacement par les responsables du développement économique de la ville.

Un élu avait présenté il y a quelques jours un projet de résolution en ce sens. Or, Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDE) rappelle que la densification industrielle est mise en pratique depuis 2015.

«Quand on dit qu'on ne fait pas de densification, je m'excuse. Peut-être qu'on ne suit pas les travaux d'IDE Trois-Rivières. Quand on est conseiller municipal je m’attends à ce qu'on suive les travaux et qu'on lise les rapports qu'on émet», a affirmé Mario de Tilly, directeur d'IDE.

Celui-ci participait à l'inauguration d'un projet pouvant constituer un exemple de densification industrielle, en l'occurrence la conversion en accélérateur d'entreprises de l'ancien complexe Cascade Lupel.

La Ville a aussi lancé une offensive afin d'acquérir sur son territoire des terrains industriels privés excédentaires. Le maire par intérim convient toutefois qu'il ne s'agit pas là d'une panacée et que cette option ne doit pas être comprise comme une alternative à la controversée expansion projetée du parc 40-55.

«Je vais vous donner un exemple. Une entreprise avec un terrain industriel vend son terrain et vend son bâtiment. Nous, la Ville, nous pouvons être le premier acheteur mais il va falloir l'acheter au prix du marché donc à gros prix. S'ils veulent vendre, ça va être à gros prix. Tandis que le 40-55, la nuance qu'il y a, c'est que les terrains nous appartiennent déjà», a fait valoir Daniel Cournoyer.