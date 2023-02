Voici 5 choses à savoir avant d’acheter une propriété neuve

L’achat d’une nouvelle propriété, qui est bien souvent l’investissement le plus important d’une famille, est accompagné de responsabilités, mais aussi de droits pour l’acheteur. Voici cinq choses à savoir avant d’acheter une propriété neuve, selon plusieurs associations qui œuvrent dans la protection du consommateur.

Appuyé par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ), l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC) et SOS Plan de garantie résidentielle, l’organisme à but non-lucratif Garantie de construction résidentielle (GCR) a mis sur pied une campagne de sensibilisation pour contribuer à la protection des acheteurs.

Voici ce qui en ressort

1) Accompagnez-vous d’un professionnel du bâtiment lors de l’inspection de la propriété

L'inspection préréception de son habitation neuve est une étape «non seulement obligatoire, mais cruciale pour tout acheteur», a estimé GCR, qui recommande d'être accompagné par un professionnel du bâtiment pour éviter de mauvaises surprises

2) Dénoncez les problèmes aussi tôt que possible

Les acheteurs devraient être proactifs pour s’assurer de rapporter un problème dans un délai raisonnable, afin qu’il soit reconnu en réclamation. Dans le cas contraire, il y a des risques que ce dernier s’aggrave au fil du temps et qu’il ne puisse plus être reconnu.

3) Prenez des précautions si vous versez un acompte

Si le versement d’un montant partiel – un acompte – est monnaie courante lors de l’achat d’une propriété neuve, il est recommandé de prendre des précautions, notamment en faisant affaire avec l’organisme à but non-lucratif pour couvrir le montant.

De son côté, l’Office de protection du consommateur recommande sur son site web de bien se renseigner sur le commerçant et de tenter de négocier le plus petit montant possible, sachant qu’il pourrait faire faillite avant de livrer le produit terminé.

4) Impliquez votre propre courtier immobilier

Il arrive qu’un courtier immobilier représente le promoteur lors de l’achat d’une nouvelle propriété. L’OACIQ recommande, dans le cas échéant, de garder les services de son propre courtier pour «vous représenter et défendre vos intérêts» dans le processus, selon la directrice du centre de renseignements Sandra Barrette.

Elle précise d’ailleurs que le registre des titulaires de permis de l'OACIQ permet de vérifier le dossier d'un courtier immobilier.

5) Renseignez-vous sur les responsabilités supplémentaires en copropriété

L’achat d’une maison ou d’un condo en copropriété vient avec des responsabilités particulières, puisqu’elle implique des parties communes et privatives, un syndicat de copropriété et des plans de garantie obligatoire.

Le RGCQ conseille de bien se renseigner, afin de prendre «ses décisions en connaissance de cause», a souligné la directrice générale Denise Brosseau.