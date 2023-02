Avoir un 2e emploi pour lutter contre l'inflation: «Un très grand soulagement»

En raison de la hausse du coût de la vie, plusieurs contribuables québécois préfèrent se trouver un deuxième emploi pour mieux arrondir leurs fins de mois.

Bien que l’inflation se soit établie à 5,9% par rapport à la période précédente en 2022, les prix à l’épicerie ne semblent pas diminuer.

Une importante partie du budget familial est consacrée à l’alimentation, ce qui force certains à prendre les mesures nécessaires.

Rencontrée par TVA Nouvelles, une dame affirme que son deuxième job lui permet de mieux répondre aux besoins de son enfant.

«C’est vraiment un très grand soulagement [...] J’ai un petit garçon de 3 ans, et cet enfant-là n’a pas demandé de venir au monde [...] En tant que parent, je me dois de lui offrir la meilleure des enfances possibles [...] Le revenu supplémentaire dans la famille est plus que bienvenu», raconte Alex Sandra Galbas, ambassadrice chez MONAT.

TVA Nouvelles

Même si un seul emploi permet à Mme Galbas de boucler ses fins de mois, le revenu additionnel lui permet de mieux profiter de la vie.

Constat similaire pour un technicien audiovisuel contacté par notre journaliste, qui n’hésite pas à accumuler les boulots.

«Si je me fie au strict minimum, je serais capable d’y arriver, mais j’aime bien être capable de vivre un peu, surtout en sortant d’un contexte de pandémie [...]», a dit Maxime Eric Groleau.