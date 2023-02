Budget Girard: à quoi s’attendre le 21 mars?

Québec déposera son budget le 21 mars prochain et le ministre des Finances, Eric Girard, entend respecter la plupart de ses promesses.

«Ce budget va donner le ton pour le respect de nos engagements et donner la direction du gouvernement», a-t-il déclaré jeudi.

Selon Francis Gosselin, économiste, voici donc ce à quoi l’on peut s’attendre de ce budget:

1. Une baisse d’impôt

La CAQ a promis une diminution d’impôt de 7,4 milliards $ sur trois ans. Cela peut représenter une baisse de 1% chez les ménages qui ont un revenu de 92 000 $ par année et moins.

2. Une contribution au Fonds des générations

Ce fonds, en générant des revenus, servira à rembourser la dette de l’État québécois. La contribution en ce sens serait souhaitable, considère l’économiste.

3. Un scénario plus sombre qu’envisagé

La Caisse de dépôt et placement du Québec a mis en garde la population sur l’avenir économique, emboitant le pas de François Trahan, prévisionniste et investisseur important de Wall Street, qui entrevoit une situation plus grave qu’estimée.

Un expert appelle à la prudence

«La Banque du Canada ne se préoccupe pas vraiment des familles» et monsieur Gosselin affirme que le gouvernement a un rôle à jouer.

«L’impact des hausses de taux au Canada et aux États-Unis ne s’est pas fait pleinement sentir encore», estime l’économiste.

La question qui demeure est la suivante: «est-ce que la récession ou le ralentissement économique va être pire que le scénario envisagé par le ministre?»

À cela, monsieur Gosselin répond: «ce revenu de moins en matière d’impôt et des revenus de moins parce que l’activité économique est moins grande pourraient doublement nuire à la capacité de l’état québécois de palier à ses obligations».