Cyberdépendance: Fortnite est-il plus dangereux que les autres jeux?

La décision de la Cour d’appel du Québec, qui a rejeté l’appel du concepteur du jeu vidéo Fortnite, est saluée par l’experte en cyberdépendance, Magali Dufour.

«C’est une bonne nouvelle, parce que l’industrie a aussi une part de responsabilité pour protéger les joueurs vulnérables», a déclaré Mme Dufour en entrevue à LCN.

L’action collective intentée contre la compagnie Epic Games est l’initiative de trois parents qui estiment que Fortnite crée une dépendance chez les jeunes, qui dépensent ensuite des sommes importantes pour modifier l’apparence de leur avatar.

Pour Magali Dufour, l’appel rejeté devrait inciter l’industrie à en faire plus pour lutter contre la cyberdépendance. Par le passé, les principaux acteurs de cette industrie ont fait la sourde oreille face aux études réalisées sur ces problématiques.

«Ils étaient beaucoup plus dans la négation d’un problème. Ils ne voulaient pas mettre en place des stratégies pour soutenir les joueurs ou pour protéger les joueurs. Ils disaient plus : ‘’ non, non. Les problèmes n’existent pas’’», raconte Mme Dufour.

Cette dernière est catégorique : plusieurs problèmes de santé physique, tels que le manque de sommeil, les troubles alimentaires et une mauvaise posture, peuvent être associés à des jeux tels que Fortnite.

Mais pour Magali Dufour, les problèmes psychologiques sont également nombreux et inquiétants.

«Ce qu’on va beaucoup observer et qui a peut-être été moins mentionné, mais qui n’est pas banal, c’est l’impression (...) d’avoir perdu le contrôle et de ne plus avoir d’espace pour faire autre chose dans leur vie», mentionne l’experte en cyberdépendance.

Or, ces problèmes surviennent à l’adolescence, une période cruciale au niveau développemental. Plusieurs jeunes s’exposent donc à des retards de développement sur le plan de l’humeur, des relations interpersonnelles et au niveau scolaire.

Un jeu pire que les autres?

Bien qu’aucune étude n’affirme que Fortnite crée plus de cyberdépendance que les autres jeux vidéo, Magali Dufour estime que ce type de jeu n’est pas à prendre à la légère.

«Pour certaines personnes, il va y avoir une sorte de rencontre presque émotive avec un jeu et ils vont avoir de la peine à se détacher, parce que ça va leur permettre de remplir plusieurs besoins», indique-t-elle.

«C’est sûr que des jeux qui vous permettent de vous immerger encore plus, qui vous permettent de vous identifier et qui ne vous mettront pas de limites, sont des jeux qui, on pourrait dire, ont un facteur de risque plus élevé », ajoute Mme Dufour.

