Une mère de famille, qui a perdu son fils dans un accident impliquant une camionnette et un poids lourd, dans le Bas-Saint-Laurent, a livré un témoignage bouleversant à l’émission «Dossiers en cours».

Le 5 août 2021, son enfant de 5 ans, Nathan, a perdu la vie dans la collision. Son fils Jayden, lui, a subi de graves blessures, mais s’en est sorti indemne.

«[Jayden, c’est un miraculeux de la vie] vraiment, vraiment. On pourrait pas s’en apercevoir si quelqu’un ne savait pas l’accident.»

Jennifer Ouellet a pris connaissance du violent accident, alors qu’elle était en voyage dans l’Ouest canadien. Le père de ses enfants avait ainsi la garde de ses enfants pendant cette période.

Elle a fait le long déplacement depuis l’ouest du pays pour se rendre au CHU Sainte-Justine.

Lors de l’accident, qui a fait 3 morts et 3 blessés, quatre enfants se trouvaient à l’arrière de la camionnette, sans ceinture de sécurité.

«J’étais choquée, j’en voulais énormément au père, qui ne les avait pas attachés, et qui n’avait pas mis de sièges convenablement», raconte-t-elle.

Le deuil a été une période excessivement difficile pour la Québécoise. Elle est retournée à deux reprises dans l’Ouest canadien après l’accident pour, entre autres, «retrouver la sérénité».

Surmonter une tragédie routière n’est pas de tout repos. Jennifer se souvient des moments précieux partagés avec son enfant et de ce qui le passionnait.

«Moi et mon fils, on avait l’habitude de chanter beaucoup. Il dansait, je jouais de la guitare et il m’accompagnait à la voix. C’est un garçon qui aimait beaucoup la musique, il rêvait même de faire partie d’un groupe de guitare [...] Chaque musique me faisait rappeler Nathan», témoigne-t-elle.

La musique à son secours

En la mémoire de son fils, Mme Ouellet a composé une chanson intitulée «Nathan mon ange».

«C’est moi qui l’a composée du début jusqu’à la fin. C’était vraiment pour mettre des mots sur ce que je ressentais, lui dire que je l’aime aussi [...] C’était un petit gars qui avait beaucoup de joie de vivre», dit-elle avec émoi.

Malgré tout, Jennifer compte lancer un CD dans les prochains mois. Elle affirme que la composition de la chanson destinée à son fils l’a aidée «à retrouver confiance».

«Maintenant, je fonce pour réaliser mes rêves.»

Elle conclut son entrevue en lançant un message de sensibilisation aux automobilistes de bien veiller à faire respecter le port de la ceinture de sécurité dans leur véhicule.

«C’est des vies qui sont en jeu ici, donc c’est important de bien respecter les consignes de sécurité pour éventuellement sauver des vies», rappelle-t-elle.